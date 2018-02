Brochure e sito per le 'Vie di Dante'

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Si amplia l'offerta di strumenti informativi dedicati alle 'Vie di Dante', progetto turistico interregionale rivolto ai luoghi tra Toscana e Romagna che il 'Sommo Poeta' attraversò durante il suo esilio nel 1302 terminato a Ravenna. A disposizione dei turisti sono stati messi a punto una brochure in quattro lingue - italiano, inglese, francese e tedesco - e un sito, 'viedidante.it', con tutte le informazioni sulla proposta che coinvolge sette comuni: Firenze, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella, Faenza e Ravenna.

Il progetto promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna e Toscana Promozione Turistica, inoltre, sarà contraddistinto da oggi da un logo verde e oro che richiama il percorso immerso nella natura dell'Appennino e la regalità che contraddistingue il poeta toscano.

Quello suggerito dalla brochure 'Vie di Dante' è un itinerario 'lento', in bici, a piedi o in treno lunga l'antica via ferroviaria Faenza-Firenze, visitando i luoghi dove Dante visse da esule, tra arte e cultura, artigianato, enogastronomia e natura, alla scoperta di antichi palazzi, pievi romaniche, piccoli borghi, musei e biblioteche e botteghe artigiane.

Nella guida, oltre alle tappe obbligate, come il Battistero fiorentino di San Giovanni, tanto caro a Dante e la sua tomba a Ravenna non mancano suggerimenti come la visita delle 33 celebri lapidi dantesche nel Quartiere Medievale di Firenze, il trekking all'Eremo di Gamogna, antico complesso monastico del 1053, la tappa nella Grotta Tanaccia, una delle più belle grotte della Vena del Gesso di Brisighella, nel ravennate, o la visitadi Palazzo Milzetti a Faenza.

Per ognuno dei 7 comuni lungo i quali si sviluppano le 'Vie di Dante', infine, le indicazioni dei piatti della tradizione e dei prodotti tipici. (ANSA).