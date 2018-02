A Modena Innovation center per 4.0

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Accenture inaugura 'l'Industry X.0 Innovation center' di Modena, un hub di innovazione aperto alle imprese manifatturiere per aiutarle a comprendere le potenzialità delle nuove tecnologie, per accelerare la propria agenda digitale e creare valore sostenibile.

Realizzato in una vera fabbrica, "il nuovo Industrial IoT innovation network porterà le imprese del settore nella prossima fase dell'era digitale, consentendo loro di sperimentare le soluzioni che possono incidere in maniera significativa sull'evoluzione dei modelli di business, dei prodotti e della esperienza della clientela" spiega il presidente e amministratore delegato di Accenture Italia, Fabio Benasso, sottolineando che "Accenture continua il suo piano dedicato all'Italia con investimenti che premiano la capacità di innovarsi delle aziende del secondo Paese manifatturiero della Ue". La nuova struttura, realizzata in collaborazione con la società di ingegneria Hpe Coxa, fa parte di un piano di investimenti di 1,4 miliardi di dollari e si aggiunge alla rete di Accenture che comprende altri 23 centri, tra cui l'Innovation center di Garching (Germania). Rete che verrà ulteriormente ampliata quest'anno con l'apertura di un altro centro in Nord America. (ANSA).