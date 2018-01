A gruppo Marchesini il 48% di Sea Vision

(ANSA) - PIANORO (BOLOGNA), 31 GEN - Il gruppo bolognese Marchesini, attivo nella produzione di macchine per il confezionamento ha formalizzato, oggi, l'acquisizione del 48% di Sea Vision, azienda lombarda produttrice di sistemi di visione e ispezione utilizzati per il controllo qualità e nell'anticontraffazione dei farmaci. L'operazione - spiega una nota della società emiliana - "consolida anni di proficua collaborazione tra le due imprese e ha un valore di 125 milioni di euro".

Nel quartier generale di Pianoro, inoltre il gruppo Marchesini sta per inaugurare un nuovo capannone interamente dedicato alla stampa 3D in cui radunate tutte le stampanti tridimensionali attualmente in uso nel Gruppo, a cui si aggiungeranno nuovi modelli che saranno operativi 24 ore su 24. A breve, viene precisato ancora nella nota, inizieranno i lavori per la costruzione di una sede che accoglierà la nuova divisione cosmetica che si affiancherà a quella farmaceutica e avrà personale dedicato mentre sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione di uno stabilimento del Gruppo a Pianoro che tornerà a rivivere come centro di eccellenza del Made in Italy grazie a Rinova, un nuovo marchio con cui Marchesini si consolida nel business della vendita dei macchinari usati e da ricondizionare.

Tutte queste operazioni, conclude la nota della società bolognese, "contribuiranno a far lievitare il fatturato 2018 che supererà i 300 milioni di euro anche grazie a un ordinato consolidato in forte crescita: 319 milioni del 2017 contro i 288 milioni del 2016 (+11%), grazie agli ordini in arrivo soprattutto da Europa, Russia, Cina e Stati Uniti". (ANSA).