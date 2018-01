Lamborghini: nel 2017 record di vendite

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - Il 2017 si è chiuso con un altro record storico di vendite per la Lamborghini spa. Con 3.815 vetture consegnate in tutto il mondo, +10% rispetto al 2016, il produttore italiano di automobili supersportive continua la sua crescita a livello internazionale per il settimo anno consecutivo. "Nel 2017 Lamborghini ha dimostrato ancora una volta di essere in splendida forma - ha spiegato Stefano Domenicali, presidente e ad di Automobili Lamborghini - Continua a crescere in modo significativo anche la notorietà del marchio, come dimostra il nostro successo sui social. Un successo ancora più significativo - ha proseguito -, se si pensa che abbiamo affrontato una doppia sfida senza precedenti: preparare nuovi modelli della nostra gamma di supersportive e raddoppiare al contempo la capacità produttiva del sito di Sant'Agata Bolognese". L'anteprima mondiale del Super Suv Urus alla fine del 2017, la cui commercializzazione è prevista dall'estate di quest'anno, ha segnato una svolta nei 54 anni di storia del brand.