Sanità: Colibrì, 86% occupati sono donne

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Oltre cinquemila tra dipendenti e collaboratori impiegati, con il 79% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e l'86% donne. Sono alcuni dei numeri del bilancio sociale del Consorzio Colibrì, riferimento nel settore ospedaliero dell'Emilia-Romagna: associato a Confindustria Emilia Area Centro, agisce sul territorio in modo integrato con Regione, Enti locali, Aziende sanitarie, terzo settore, privato profit, forze sociali contribuendo insieme all'affermazione dei diritti di cittadinanza. Nel 2016 ha registrato 530.676 prestazioni ambulatoriali e un fatturato al 31 dicembre di 228 milioni di euro; sono state poi 52mila le ore di formazione professionale erogate, con 36 corsi programmati dal Provider Ecm Santa Viola, oltre 140mila euro investiti in 'salute e sicurezza'.

Le strutture ospedaliere del Consorzio hanno ricoverato poi nel corso dell'anno oltre 22.200 pazienti, a fronte di 1.122 posti letto autorizzati di cui 1.062 accreditati con il Servizio sanitario nazionale. In totale sono state erogate 292.127 giornate di degenza, di cui 288.712 accreditate. Per l'area Socio Sanitaria, le associate Colibrì hanno offerto complessivamente 1.793 posti letto, per un totale di 1049 posti accreditati e 257.292 giornate di presa in carico. (ANSA).