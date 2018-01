Cresce mercato gelato italiano in Usa

(ANSA) - RIMINI, 5 GEN - Cresce il mercato del gelato artigianale italiano negli Stati Uniti. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Sigep - il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in programma a Rimini dal 20 al 24 gennaio - secondo cui sono 1.000 le gelaterie artigianali in America con vendite passate dai 410 milioni di dollari nel 2009 a una stima di 430 milioni di dollari nel 2017 per arrivare a 473 milioni di dollari nel 2020.

A livello mondiale il mercato del gelato può contare su oltre 100.000 gelaterie in tutto il pianeta per un fatturato annuo di oltre 15 miliardi di euro, con una crescita media del 4%. Negli Stati Uniti l'interesse maggiore è mostrato dagli stati della costa atlantica con la Florida e la città di Miami a farla da padroni.

"La Florida è senza dubbio la punta di lancia per l'espansione sul mercato Usa delle gelaterie artigianali italiane - osserva in una nota Nora Serrani, vice direttore esecutivo dell'Italy-America Chamber of Commerce Southeast - Diverse sono infatti le esperienze imprenditoriali di successo che da qui sono partite per estendersi poi al resto degli Stati Uniti, attraverso lo sviluppo di una rete di franchising. Siamo ancora in una fase iniziale di questo processo, partito non più di 5-6 anni fa". (ANSA).