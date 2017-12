Nuovo insiediamento Moncler, 200 posti

(ANSA) - PIACENZA, 29 DIC - Il polo logistico di Castelsangiovanni accoglierà la sede unica di Moncler. Lo scrive il quotidiano piacentino Libertà. Il marchio di abbigliamento, famoso in tutto il mondo soprattutto per i suoi piumini invernali, ha scelto il polo castellano (dove già da anni è presente con un insediamento e dove ci sono altri giganti, come Amazon) per accorpare tutte le proprie attività che oggi sono sparse in diverse sedi del mondo. Per farlo verrà costruita una palazzina di moderna concezione a quattro piani di 5.000 mq, per un totale di 20mila mq. Il nuovo edificio sarà collegato all'attuale stabilimento Moncler da un tunnel.

La zona in cui sorgerà la nuova sede si trova in un lotto di terreno a lato della provinciale 412 vicino al cavalcaferrovia: al suo interno non si farà solo logistica 'pura', ma vi saranno anche attività ricollegabili al manifatturiero (come lavanderia e sartoria), e darà lavoro a circa 200 persone. Quindi 200 nuove assunzioni, perlopiù donne, previste nei prossimi mesi.

Una quarantina di assunzioni sono invece previste in un altro magazzino che sta per vedere la luce sempre all'interno del polo logistico di Castelsangiovanni: si tratta della sede di 'Close to you', società che si occupa di stoccaggio e logistica industriale.

I due progetti sono in queste settimane al vaglio della Conferenza dei servizi, cui partecipano il Comune e gli enti interessati. Una volta chiusa questa fase, i progetti entreranno nella fase operativa. (ANSA).