Centro paralimpico E-R,da Governo 10 mln

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - "Un grande risultato per il movimento sportivo al quale la nostra Regione guarda come strumento di aggregazione, inclusione sociale, offerta di opportunità per tutti". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l'assessore alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi, commentano il via libera del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (Cipe) al finanziamento di 10 milioni per la realizzazione del nuovo Centro nazionale paralimpico del Nord Italia, nel piacentino. Il centro sportivo di valore nazionale avrà come sede l'antico ospedale intitolato a Giuseppe Verdi di Villanova d'Arda (Piacenza).

"Si tratta di un risultato di grande rilevanza per la nostra Regione da sempre impegnata a promuovere l'importanza dello sport, soprattutto come fattore di coesione sociale e di opportunità per tutti, nessuno escluso - hanno sottolineato Bonaccini e Venturi - Nella pratica sportiva non esistono barriere e impedimenti, laddove a prevalere è la passione, la tenacia e l'impegno. È anche un nuovo modo di affrontare la riabilitazione dopo traumi e ictus, lo sport, dunque, come riabilitazione attiva. Servirà a tutti, non solo a chi farà agonismo. Questo centro sarà lo strumento per valorizzare in tutte le loro potenzialità ideali e soluzioni per tornare alla vita attiva e, come Regione Emilia-Romagna, siamo fieri di aver contribuito alla sua realizzazione. Insieme al sindaco e all'Amministrazione lavoreremo per realizzare il miglior progetto possibile". (ANSA).