Pil E-R a +1,7%, disoccupazione al 5,9%

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - L'Emilia-Romagna cresce producendo ed esportando di più e attrae nuovi investimenti industriali e tecnologici, anche esteri. Un mix che contribuisce a far calare la disoccupazione. E' quanto emerso nel Rapporto 2017 sull'economia regionale dell'Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione tra Unioncamere e Regione e col contributo di Nomisma e Ervet, presentato a Bologna al Centro Congressi di Fico Eataly World.

Con un aumento del Pil dell'1,7% stimato da Prometeia per fine anno, l'Emilia-Romagna si conferma la prima regione italiana per ritmo di crescita insieme alla Lombardia. Spinta, nel terzo trimestre dell'anno, sia dall'aumento del 2,9% della produzione industriale regionale sia dall'export, che solo per l'industria manifatturiera ha registrato un +6%, per oltre 43 miliardi di esportazioni. Crescita che continua ad avere diretti riflessi sul mercato del lavoro: nei primi nove mesi del 2017 la disoccupazione è al 6,4% rispetto al 7,1% nello stesso periodo del 2016, mentre a livello nazionale è passata dal 11,5% all'attuale 11,2%. Ma le stime sull'intero anno dicono che il 2017 potrebbe chiudersi con una disoccupazione al 5,9%. Il tasso di occupazione raggiunge così il 68,7%, con il tasso di occupazione femminile al 67,2%, il più alto del Paese insieme a quello del Trentino Alto Adige.

"Sono numeri da cui emerge la conferma di una regione che è prima in Italia per il terzo anno consecutivo per crescita, tasso di attività, export - ha commentato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. Una realtà in costante progresso, con la disoccupazione che due anni fa era al 9% e oggi scivola verso il 6%". Per l'ex premier, Romano Prodi, che ha dialogato con il presidente in occasione della presentazione del rapporto "L'Emilia-Romagna va molto meglio della media italiana. Va bene ed è solida ma non dobbiamo limitarci a essere soddisfatti, perché c'è bisogno di più ricerca, più scuola, bisogna aiutare con ogni mezzo questo grande passaggio verso il nuovo". (ANSA).