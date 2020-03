In 500 al funerale online del 26enne forlivese

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Oltre 500 persone hanno partecipato, in collegamento via web, alla messa di suffragio per Andrea Tesei, 26enne di Predappio (Forlì-Cesena) dove era molto conosciuto anche per la sua attività di caposcout. Si tratta della vittima più giovane in Italia del Cronavirus.

"La morte di Andrea - le parole del parroco don Urbano Tedaldi, riportate dal Resto del Carino di Forlì - è un po' anche la nostra morte: da ora in poi ci mancherà qualcosa, mancherà un pezzo di noi". Alla celebrazione ha partecipato anche il sindaco, Roberto Canali.

Andrea Tesei è morto giovedì. Alla comparsa dei sintomi il 26enne era stato ricoverato in un primo momento all'ospedale di Cesena in terapia intensiva. Poi il miglioramento con il trasferimento al più vicino ospedale di Forlì. Giovedì mattina un improvviso peggioramento lo ha portato a morte. (ANSA).