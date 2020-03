Bonaccini: restrizioni ancora per qualche tempo

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - "Le restrizioni serviranno ancora per qualche tempo e adesso che si intravede una luce in fondo al tunnel, guai ad abbassare la guardia". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, parlando della situazione a Sky Tg24.

"Le cose - ha detto - cominciano a dare segnali positivi, al picco ancora non ci si è. Nella nostra regione negli ultimi tre giorni abbiamo superato i 5.500 tamponi al giorno e ora faremo i test sierologici al personale assistenziali. C'è un numero ancora alto di decessi. La cosa che guardo con più attenzione è il dato relativo agli ingressi al pronto soccorso che è la misura migliore per capire l'andamento e che stanno calando".

(ANSA).