Venturi: in E-R la situazione sta migliorando

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - "In Emilia-Romagna la situazione sta piano piano migliorando. I decessi calano significativamente e speriamo di consolidare questo calo anche nei prossimi giorni". Lo ha detto, nel suo quotidiano briefing, il commissario all'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna Sergio Venturi.

Sono 12.383 i casi di positività, 795 in più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati refertati 5.193 tamponi. Aumentano leggermente i ricoveri in terapia intensiva, che sono 316, 8 in più rispetto a ieri. I decessi sono passati da 1.267 a 1.344: 77, quindi, quelli nuovi, di cui 44 uomini e 33 donne.

Continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.075 (115 in più rispetto a ieri), 833 delle quali riguardano persone "clinicamente guarite" Piacenza continua a essere la provincia più colpita con 22 nuovi decessi. (ANSA).