Anziani coniugi morti in casa nel Reggiano

Dopo una vita trascorsa insieme, la pandemia potrebbe averli portati via a poche ore l'uno dall'altra: due anziani coniugi sono morti nella loro abitazione a Casa Morelli, un borgo di Carpineti, nell'Appennino in provincia di Reggio Emilia. Entrambi casi sospetti di Covid-19. Lo riporta la stampa locale.

L'allarme è arrivato dai vicini di casa, che da tempo non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia, lei 82 e lui 89 anni. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza e una pattuglia di carabinieri, ma ormai era troppo tardi: la donna, Maria Pia Bergamaschi, era già deceduta forse da un giorno, mentre il marito, Osvaldo Magnavacchi, è morto poco dopo l'intervento dei soccorsi. L'uomo era stato visitato dal proprio medico di base per una febbre alta, invitato poi a recarsi all'ambulatorio Covid predisposto a Castelnovo Monti per effettuare il tampone.

Sono in corso ulteriori accertamenti per confermare le ipotesi, mentre i funerali sono già stati svolti ieri pomeriggio in linea con le normative vigenti del Dpcm.