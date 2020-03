Università Bologna online con pensatori e poeti

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Ascoltare, attraverso grandi artisti del cinema e del teatro, le voci di pensatori e poeti classici che parlano al nostro presente: sui canali social dell'Università di Bologna parte da domenica 29 marzo, ogni giorno alle 12, una nuova rassegna online, 'Parole per noi'.

L'iniziativa, ideata dal Centro studi 'La permanenza del classico' diretto da Ivano Dionigi, vede il coinvolgimento di artisti come Marco Baliani, Sonia Bergamasco, Anna Bonaiuto, Elena Bucci, Monica Guerritore, Sandro Lombardi, Laura Marinoni, Ermanna Montanari, Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Elisabetta Pozzi, Stefano Randisi, Giulio Scarpati, Toni Servillo (che il 29 inaugura il calendario), Marco Sgrosso, Enzo Vetrano. In programma le 'voci' di Omero e Virgilio, Eschilo e Platone, Sofocle e Aristotele, Seneca e Agostino, Lucrezio e Marco Aurelio.

"L'Università - commenta il rettore Francesco Ubertini - ha un compito in più, oltre quello di rafforzare il senso di comunità dentro quest'arena virtuale. A noi viene chiesto di cercare di colmare il senso di vuoto, di spaesamento nel ritrovarci in questo isolamento forzato. Dobbiamo farlo mettendo a disposizione le nostre risorse, i nostri saperi". (ANSA).