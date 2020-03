Un'e-mail per Patrick Zaky

Un indirizzo email per scrivere a Patrick Zaky e raccogliere così messaggi di vicinanza e solidarietà per lo studente egiziano iscritto a un master dell'Università di Bologna e detenuto da un mese e mezzo nel suo Paese. E' lo stesso ateneo a rendere disponibile un nuovo account di posta elettronica - forpatrick@unibo.it, "a chiunque voglia scrivere anche solo un breve testo indirizzato allo studente".

"Invito quanti vogliano far sentire la loro voce a scrivere a questo indirizzo", dice il rettore Francesco Ubertini. "La scrittura può essere un ottimo strumento di resistenza alla violazione dei diritti essenziali, così come un modo per creare un legame e ridurre le distanze in questo momento così difficile. La raccolta di tutti i messaggi arrivati potrebbe rappresentare il più bel regalo di bentornato a Patrick, nel momento in cui potrà nuovamente frequentare la nostra comunità".