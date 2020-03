Da E-R 50 milioni per tute e mascherine

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 50 milioni per acquistare dispositivi di protezione per il personale sanitario. Il finanziamento straordinario garantirà l'arrivo di 4 milioni di mascherine chirurgiche, due milioni di mascherine ffp2 e 800mila tute protettive. Il materiale sarà distribuito a tutte le aziende sanitarie del territorio con l'obiettivo di consentire a tutto il personale coinvolto - inclusi i medici convenzionati, gli addetti al trasporto infermi, i componenti delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, i dipendenti delle strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, i farmacisti - di lavorare in sicurezza.