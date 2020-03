'Il Wi-Fi in piazza meglio che casa', due denunciati

Fuori dall'abitazione, nonostante i divieti imposti dalle disposizioni anti-coronavirus varati dal Governo, perché, a loro dire, la rete Wi-Fi comunale funziona, di gran lunga, meglio rispetto a quella di casa. Protagonisti della vicenda un 71enne ed una 61enne di Sant'Agata Feltria, nel Riminese, denunciati dai Carabinieri per il mancato rispetto delle norme emanate per fermare la diffusione del'infezione.

La coppia è stata controllata, nel pomeriggio di ieri, a bordo della propria macchina in sosta in Piazza Garibaldi a Sant'Agata Feltria: ai militari i due hanno spiegato, candidamente, di essersi recati in piazza per "utilizzare il Wi-Fi pubblico poiché quello di casa non era performante". Giustificazione che non ha evitato loro la censura da parte dei Carabinieri.