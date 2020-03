Coronavirus, a Rimini anche i droni per i controlli

Per contrastare la diffusione del coronavirus e garantire il rispetto delle disposizioni governative e regionali emanate al riguardo la Polizia locale di Rimini si avvarrà anche dell'utilizzo di droni.

La Polizia locale riminese pensa di raccogliere l'opportunità offerta dall'Enac sul possibile uso dei droni già "nei prossimi giorni". Da un lato, sottolinea, "dopo i primi momenti di incertezza e sottovalutazione dell'evolversi del pericolo Covid-19, i riminesi hanno capito adeguando i propri comportamenti e riorganizzando la propria quotidianità". Dall'altro però serve ampliare "l'efficacia dei controlli" e per far questo i dispositivi a pilotaggio remoto saranno usati "per controllare dall'alto le strade e i grandi spazi della città".

Con funzione simile droni sono in volo anche a Forlì, in regione, e in altre città italiane.