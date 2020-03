Coronavirus, radio lancia rubrica fatta in casa

Racconti, poesie, canzoni o testi tratti dai libri preferiti per riflettere e pensare, in radio, al momento che si sta attraversando segnato dall'emergenza per il diffondersi del coronavirus, tra incertezze e speranze.

L'idea è creare una comunità dando voce a tutti: a chi resta a casa, a chi vive in un centro di accoglienza, ai nuovi cittadini, a chi, per la professione che svolge, continua a lavorare. La piattaforma 'Alta Frequenza', progetto di web radio animata da giovani italiani e stranieri e promosso dall'associazione Mosaico di solidarietà onlus di Bologna, ha lanciato la rubrica 'Home radio' insieme all'hashtag #altafrequenzasifadacasa. Gli ascoltatori, seguendo il tema che ogni settimana verrà proposto sui social, potranno fornire un contributo alla rubrica, che può anche essere registrato usando lo smartphone, inviandolo via mail alla redazione di 'Alta Frequenza'.