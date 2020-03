Agricoltura, gelate killer in Emilia-Romagna

Maltempo e gelate killer per l'agricoltura in Emilia-Romagna. L'improvviso abbassamento delle temperature, scese anche di molti gradi sotto lo zero per oltre 10 ore, ha provocato gelate estese nei campi coltivati in tutta l'Emilia-Romagna, con pesanti danni a frutta e verdura, in grande anticipo per effetto di un inverno bollente. L'allarme arriva dalle associazioni di categoria, Coldiretti, Confagricoltura e Apo Conerpo.

La Regione monitora la situazione ma sottolinea che una stima dei danni è prematura. Per Coldiretti regionale sarà dell'ordine di diversi milioni di euro. Confagri sottolinea che a soffrire sono soprattutto le province ad alta vocazione frutticola da Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, fino a Bologna, Ferrara e Modena.

I danni maggiori su albicocche, susine, pesche, nettarine e varietà di ciliegio a fioritura precoce. Il gelo, con punte di meno 5 o 6 gradi, non ha risparmiato kiwi e kaki già in fiore. Preoccupano i vigneti in collina e si stanno monitorando gli effetti su meli e peri.