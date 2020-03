Furto mascherine, scatta la misura interdittiva

Erano finiti nel mirino della magistratura il 10 marzo, un 40enne e un 58enne, per aver messo in vendita a prezzi esorbitanti, nell'ingresso di una sala slot della città, mascherine, prodotti per l'igiene e disinfettanti a prezzi esorbitanti, il tutto rubato dai magazzini dell'Ospedale Maggiore di Parma. In questi giorni però le indagini della Guardia di Finanza sono proseguite e la pm Emanuela Podda ha chiesto e ottenuto dal gip di Parma Alessandro Conti la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per uno dei dipendenti ospedalieri, accusato di peculato.

E' emerso infatti che sarebbe stato quest'ultimo l'autore materiale dei furti nei magazzini dell'ospedale per poi cedere il tutto ai suoi complici per la vendita in nero.