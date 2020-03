Coronavirus: chef Parma cucinano pasti gratuiti per ospedale

(ANSA) - PARMA, 23 MAR - Da alcuni giorni i medici e il personale del Pronto Soccorso e dei reparti dell'Ospedale Maggiore di Parma, che stanno gestendo l'emergenza Covid-19 ricevono direttamente in corsia pasti gratuiti curati dagli chef di Parma Quality Restaurants. In questo modo anche Parma, città creativa per la gastronomia dell'Unesco, si mobilita a fronte dell'emergenza Covid-19. A lanciare l'idea è stata proprio Parma Quality Restaurants, l'associazione che riunisce una trentina di ristoratori del territorio. Un appello raccolto dal Comune di Parma, da Parma Alimentare e dall'associazione 'Parma, io ci sto!', che hanno attivato un canale di dialogo con la Direzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Anche alcune aziende alimentari parmensi, hanno deciso di donare cibo al personale dell'Ospedale Maggiore di Parma: Barilla, Centro Agroalimentare, Fratelli Galloni e Parmalat, si sono attivate per recapitare una fornitura di frutta e verdura, pasta, snack dolci e salati, succhi di frutta e prosciutto crudo a basso contenuto di sodio pre-affettato. (ANSA).