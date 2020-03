A Monzuno c'è la Panda 'Carmelina'

E' diventata una star del web una vecchia Fiat Panda, per tutti 'Carmelina', che i volontari della Protezione civile di Monzuno, nel bolognese, hanno rimesso in moto per invitare i cittadini a stare a casa. L'utilitaria, attrezzata di altoparlante, in questi giorni fa il giro del paese e delle frazioni e su Facebook è diventata una sorta di mascotte in questo momento di emergenza.

"Ci sono oltre 40 volontari che ci stanno aiutando su diversi fronti - commenta l'assessora comunale alle attività produttive, associazioni e volontariato Morena Ricò - Stiamo girando in tutto il territorio, anche nei posti più lontani, per avvisare coloro che non hanno connessioni web di rimanere in casa e uscire solo per comprovate ragioni di necessità. Le richieste di consegne a domicilio per farmaci e beni di prima necessità aumentano tutti i giorni, con priorità alle persone più fragili, anziani e disabili. Significa che l'invito a rimanere presso la propria abitazione sta funzionando".