Minaccia la ex con l'accetta, arrestato

E' andato nella casa dove si trovava la sua ex compagna e l'ha minacciata con un'accetta. Per questo ieri mattina a Ferrara i carabinieri hanno arrestato un italiano di 46 anni, pregiudicato, per stalking. L'arma è stata trovata nella macchina dell'uomo e sequestrata, dopo una perquisizione. Il 46enne è stato anche denunciato perché era in giro senza motivo, violando le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19. In attesa del processo in direttissima, è stato posto ai domiciliari.