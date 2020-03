A Medicina lo striscione dei bimbi

"Oggi il balcone del mio ufficio è più bello. Ho appeso lo striscione che mi hanno regalato Nicolò, Elia, Marta e Giovanni. Grazie bimbi, ci vogliamo davvero credere e lavoriamo per questo risultato". Lo scrive su Facebook il sindaco Matteo Montanari, primo cittadino di Medicina, il Comune del Bolognese da qualche giorno diventato 'zona rossa' per evitare il contagio da coronavirus.

Sul balcone, lo striscione con l'arcobaleno, i girasoli e la scritta 'Andrà tutto bene'. "In Comune ci sono tante finestre: c'è spazio per appendere altri capolavori! Alle bimbe e ai bimbi che in questi giorni hanno realizzato o realizzeranno cartelloni, disegni, striscioni. con questo augurio, dico: fateceli avere! Fuori dal Comune c'è un cesto per raccoglierli", prosegue il sindaco.