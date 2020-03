Manuale cucina Artusi avrà video-ricette

(ANSA) - FORLÌ, 21 MAR - Realizzare un'edizione audio-video del manuale della buona cucina di Pellegrino Artusi (1820-1911) letto dai cittadini, ovvero 790 persone, una per ciascuna ricetta. Nell'anno del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, uno dei progetti proposti dal Comune di Forlimpopoli vuole contribuire a rendere divertenti le giornate trascorse a casa per l'emergenza coronavirus e a costruire assieme, seppure a distanza, il senso di appartenenza alla comunità.

Per partecipare basta scegliere la ricetta fra le 790 create da Artusi e scrivere a biblioteca@comune.forlimpopoli.fc.it o biblioteca.artusi@gmail.com, o chiamare lo 0543749271 (così saranno evitati doppioni). La registrazione può essere fatta con uno smartphone (tenuto orizzontale), un tablet o un computer. La lettura deve essere fatta lentamente, rispettando le pause e verificando di aver fatto una buona registrazione prima di inviarla. All'inizio del video va detto il numero della ricetta scelta e alla fine il proprio nome.