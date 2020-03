Coronavirus, in Emilia-Romagna supermercati chiusi di domenica

Anche l'Emilia-Romagna chiude i supermercati e i negozi alimentari di domenica. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il provvedimento è in vigore da domani, 22 marzo, fino al 3 aprile. L'ordinanza prevede anche la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme. Nei giorni festivi, quindi, potranno rimanere aperte solo farmacie e parafarmacie. Le edicole potranno rimanere aperte.

"Qui in Emilia-Romagna - dice Bonaccini - questa misura era già stata annunciata autonomamente da alcuni grandi gruppi di distribuzione, che avevano previsto una sospensione per le prossime due domeniche o, in altri casi, una riduzione dell'orario. I lavoratori del settore hanno operato in queste settimane in condizioni molto difficili e in modo continuativo: mi pare sacrosanto garantire anche a loro il meritato riposo".