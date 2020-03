Coronavirus: E-R 6.700 casi, 75 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Salgono a 6.705 i casi di positività in Emilia-Romagna, 737 più di ieri. Una percentuale in riduzione, attorno al 12%, rispetto alle ultime 24 ore. Le guarigioni sono 329, 90 in più dall'ultimo aggiornamento, mentre i decessi salgono a 715, 75 in più. A fornire i dati il commissario per l'emergenza, Sergio Venturi, durante il bollettino quotidiano.

In totale sono 24.620 i campioni refertati, 3.867 test in più effettuati rispetto a ieri. I nuovi decessi riguardano 24 residenti nella provincia di Piacenza, 15 in quella di Parma, 11 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 8 in quella di Bologna (di cui 1 del territorio imolese), 6 a Rimini, 1 a Forlì, 1 a Ferrara, 1 fuori regione.

Calano i ricoveri in terapia intensiva: rispetto a ieri sono 265, due in meno. "Significa che abbiamo un'ottima tenuta e forse un'insorgenza di casi meno gravi rispetto al passato", ha spiegato Venturi, sottolineando che "abbiamo ancora tanti posti letto nelle terapie, siamo a metà dei letti occupati".