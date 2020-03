Coronavirus: a Bologna impiego dell'Esercito

Anche a Bologna saranno impiegati militari dell'Esercito per supportare le forze dell'ordine nei controlli ai cittadini, per accertare il rispetto del Dpcm e verificare se davvero le persone che si spostano hanno un valido motivo per farlo. Lo conferma l'assessore comunale alla Sicurezza e alla Protezione Civile, Alberto Aitini, spiegando che la decisione è stata presa in mattinata nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura.

Secondo Aitini, saranno i militari già impegnati nel progetto 'Strade sicure' ad affiancare Polizia, Carabinieri e Polizia Locale: restano fermi quelli a tutela degli 'obiettivi sensibili', mentre gli altri come quelli in servizio ad esempio alla Montagnola saranno utilizzati per i controlli legati all'emergenza Coronavirus.