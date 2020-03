Venturi: favoriamo il lavoro da casa

"Favoriamo il lavoro da casa, non dobbiamo averne paura: le persone sarebbero più felici e aumenterebbe anche la produttività". E' l'appello lanciato dal commissario per l'emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi.

"I datori di lavoro dovrebbero valutare se sia proprio necessario che i loro dipendenti si rechino a lavorare, penso soprattutto ai servizi", ha spiegato Venturi, nel bollettino quotidiano trasmesso via Facebook: "Siamo tra le regioni più evolute del mondo, approfittiamo di questa cosa".

Per il commissario, infatti, "si danno obiettivi e si misurano, ed è meglio che contare le ore e i minuti". Inoltre, ci sarebbero due effetti positivi: "Mantenere unite le famiglie in questo momento ed essere più ecologici" perché - ha proseguito Venturi - "facciamo in modo che la lezione di questa epidemia ci rimanga anche dopo e ci sia qualcosa di buono da raccogliere".