Anziana non riesce a far spesa, poliziotti l'aiutano

Due poliziotti hanno aiutato un'anziana disabile a fare la spesa. E' successo a Reggio Emilia, ieri, quando una 73enne è andata in un centro commerciale per acquistare beni primari di necessità, trovando però già il punto vendita chiuso. Un passante ha notato la donna - affetta da una malattia debilitante e quindi in difficoltà a fare la fila in piedi come sta accadendo fuori dai supermercati di tutta Italia a causa delle restrizioni del decreto governativo - e ha chiamato la questura per chiedere aiuto. Due agenti delle Volanti sono arrivati, hanno ascoltato la pensionata e poi l'hanno accompagnata in un mini-market ancora aperto per permetterle di comprare ciò di cui aveva bisogno. Infine l'hanno riaccompagnata a casa.