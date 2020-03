Si prepara un ospedale da campo a Piacenza

È iniziato oggi, nell'area militare tra viale Malta, via XXIV Maggio e piazzale Torino, in centro città , l'allestimento del nuovo ospedale da campo che l'Esercito italiano metterà a disposizione della città di Piacenza. "Potrà accogliere - fa sapere il direttore generale Ausl Luca Baldino - una quarantina di pazienti a bassa e media intensità, liberando preziosi spazi per i casi più complessi in ospedale".