Coronavirus: luminarie di Cremonini all'asta per solidarietà

Le luminarie decorative allestite in via D'Azeglio in pieno centro a Bologna con il testo della canzone 'Nessuno vuole essere Robin' di Cesare Cremonini la mattina del 19 marzo saranno messe all'asta e il ricavato verrà devoluto alla raccolta fondi 'Più forti insieme' promossa dalla Fondazione Sant'Orsola per l'emergenza coronavirus. Lo annuncia su Twitter lo stesso cantautore bolognese che spiega in un video l'iniziativa di solidarietà a favore di operatori sanitari impegnati in prima linea per la pandemia.

"Abbiamo deciso insieme alla Fondazione Sant'Orsola e al Consorzio dei commercianti di via D'Azeglio - ha detto Cremonini - di destinare tutti i ricavi dell'asta di beneficenza legata alla vendita delle luminarie al progetto 'Più forti insieme'. Un progetto che avrà il compito di dare un supporto al Policlinico, a tutti i suoi operatori sanitari e a tutti gli ospedali di Bologna". "Domani mattina alle 10 nel link che vi lascerò qui sopra - ha aggiunto il cantante - potrete acquistare un pezzo della mia canzone, un pezzo di 'Nessuno vuole essere Robin'. Io acquisterò la prima frase. Spero che sarete numerosi da Bologna, dalla mia regione e da tutta Italia, per acquistare le altre dimostrando che Robin, sì, è un supereroe".