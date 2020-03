Video-istruzioni per mascherine in 3D

Un video con le istruzioni per costruire una mascherina anti-Coronavirus grazie a una stampante 3D. E non è il solito tutorial fai-da-te, ma un'idea professionale messa a disposizione di tutto il mondo, gratuitamente, da parte di un'azienda reggiana, la '3D Line' che si occupa di moderne stampe tridimensionali ad alta tecnologia di qualunque oggetto. "Abbiamo realizzato un file di progetto - spiegano i fratelli Andrea e Simone Gaddi, soci fondatori della ditta, come si legge sul Resto del Carlino Reggio - condiviso in rete tramite facebook e Youtube, in modo che possa essere fruibile per tutti". Un prototipo base che ognuno può personalizzare con diversi materiali. Ma, ci tengono a sottolineare i due imprenditori, "la maschera non deve essere utilizzata come presidio medico chirurgico, perché non è certificata. Ma in questo periodo di carenza sul mercato, piuttosto che uscire senza alcuna protezione, la nostra idea può essere utile ed efficace".