Nuova stretta per bus e treni in E-R

Alla luce dell'emergenza coronavirus, l'Emilia-Romagna pone un'ulteriore stretta al trasporto pubblico per i prossimi 8 giorni. Il presidente Stefano Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza - valida da domani fino al 25 marzo - per limitare il numero di treni e bus in circolazione sul territorio regionale. In particolare, l'orario dei primi sarà riprogrammato con riduzioni che "tengano conto delle esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso, dell'accessibilità ai turnisti e di coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti". Il servizio bus, invece, sarà ridotto fino alle 20 "con garanzia degli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso" e anche nelle fasce serali e notturne. "Sono giorni decisivi per cercare di ridurre il contagio", spiega l'assessore ai Trasporti, Andrea Corsini: "dobbiamo prendere tutte le misure necessarie e fare uno sforzo comune per rispondere a pieno alle indicazioni del Governo e dell'Iss".