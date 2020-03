Coronavirus: Vvf con video sostengono collega ricoverato

Tanti video per sostenere Lorenzo, un collega che, affetto da coronavirus, è ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena. Non potendo andarlo a trovare, i Vigili del fuoco del comando di Forlì, come riportato da alcuni quotidiani locali, ieri hanno avuto un'idea: realizzare con gli smartphone brevi video con saluti e incoraggiamenti da potere mostrare, appena sarà possibile, a lui e alla sua famiglia che ora è in isolamento. Con le sirene dei mezzi da accompagnamento, i pompieri dei diversi turni augurano al collega, 52 anni, residente a Predappio e anche in forza al Reparto Volo di Bologna, di poter tornare presto tra loro. Un modo per stare vicino anche alla moglie e alle tre figlie. Un 'abbraccio' virtuale, accompagnato dal grido 'Forza Lorenzo', che sta per essere replicato anche in altri comandi italiani e dell'Emilia-Romagna dei Vigili del fuoco, come quello di Bologna.