Zaky: È stallo per l'udienza al Cairo, rinviata

È stallo al Cairo per le udienze che avrebbero dovuto tenersi oggi in Procura, tra cui quella sulla custodia di Patrick George Zaky, studente egiziano iscritto a un master all'Università di Bologna e arrestato un mese e mezzo fa al suo arrivo in Egitto per una vacanza. La situazione è "caotica": nessun detenuto dalla prigione di Tora, dove Zaky è recluso, è giunto oggi in Procura a causa del 'lock-down' per l'emergenza sanitaria del coronavirus. Tutte le udienze, compresa quella su Zaky, sono state rinviate. Al momento senza una nuova data.

A familiari e amici è stato detto che tutte le udienze previste per oggi sono state rinviate ma ancora non è chiaro a quando.

L'udienza su Zaky, dalla quale dipende la sua eventuale scarcerazione o la decisione di altri 15 giorni di custodia in carcere, era stata anticipata ad oggi anche se era prevista per il 21 marzo.

Amnesty International Italia, tramite il portavoce Riccardo Noury, ha espresso preoccupazione.