Mascherine non sicure sequestrate

(ANSA) - FERRARA, 16 MAR - Vendevano mascherine non sicure, in una farmacia della zona di Comacchio: 60 oggetti che i finanzieri del comando provinciale di Ferrara hanno sequestrato.

Si tratta di una partita di dispositivi di protezione individuale prodotti in Turchia, destinati al commercio, con caratteristiche tali da non essere ritenuti idonei per la salute del consumatore.

I finanzieri hanno riscontrato la totale assenza dell'idonea etichettatura e hanno accertato anche che le mascherine consentono non solo il passaggio della luce, ma neppure trattengono le goccioline di saliva, annullando di fatto tutte le precauzioni di sicurezza come quella della distanza interpersonale imposte dai recenti decreti di contenimento della diffusione del coronavirus. Per questi motivi, le mascherine, pur vendute a un prezzo non ritenuto speculativo (1.50 euro cadauna), sono state sequestrate in violazione del Codice del consumo e il titolare multato.