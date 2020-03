Difensore Spal insegue ladro e lo blocca

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Ha assistito a un furto nel centro di Ferrara e non ha esitato a correre all'inseguimento del ladro e a bloccarlo. Protagonista della vicenda, riportata dai quotidiani locali, il difensore polacco della Spal, Thiago Cionek che, per il suo gesto è stato raggiunto anche dai complimenti del sindaco della città, Alan Fabbri.

"Ieri sera - scrive oggi il primo cittadino su Facebook - ho chiamato il nostro Thiago Cionek per congratularmi per l'eroico e generoso gesto di ieri in tabaccheria. Ieri, infatti, un ragazzo rubava all'interno della Tabaccheria 'Segnali di Fumo' in centro storico - racconta -: Dopo il furto, Cionek raggiungeva il ladro rincorrendolo in mezzo alla strada con coraggio e tempestività restituendo il maltolto al titolare e dimostrando di voler bene alla nostra comunità. Di questi tempi le attività, anche quelle aperte, che offrono un servizio a tutti noi, vivono giorni difficili - aggiunge - e questi gesti ci aiutano a restare uniti. Grazie a nome di tutti noi Thiago!", conclude Fabbri.