Coronavirus: festa in casa, 4 denunce

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Ancora un intervento della Polizia per una festa organizzata in un appartamento a Bologna, quattro persone sono state denunciate per violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per limitare il contagio da coronavirus.

Ieri alle 18 gli agenti, dopo avere ricevuto una segnalazione da alcuni residenti che sentivano schiamazzi provenire da una abitazione, sono intervenuti in un condominio in via San Donato.

All'interno dell'appartamento hanno scoperto una mini festa: i quattro partecipanti di 33, 32, 28 e 30 anni, di cui due provenienti da fuori Bologna, sono stati denunciati per il mancato rispetto delle norme per l'emergenza sanitaria.

Venerdì sera, sempre la Polizia, ha denunciato 20 studenti universitari per una festa organizzata in un appartamento in viale Filopanti.