Coronavirus:Parma lavora a casa, dieta e esercizi in salotto

(ANSA) - PARMA, 14 MAR - Un programma di lavoro, compatibile con la situazione ambientale, accompagnato da una dieta personalizzata. Questo è quanto stanno seguendo in questi giorni i giocatori del Parma. Per tutti l'obbligo di effettuare una serie di esercizi a casa e poi, se possibile, corsa in giardino o in un parco, rigorosamente da soli.

Quest'ultimo compito è però diventato più difficile dopo la decisione del comune di Parma di chiudere gli undici spazi verdi recintati della città e così alcuni giocatori che abitano in città si stano ingegnando nelle proprie abitazioni o negli alberghi con piccole corse lungo le scale, in taverne o saloni o più semplicemente sui tapis roulant. (ANSA).