Coronavirus: boom esordio striscia culturale web e tv in E-R

Boom di visualizzazioni on line e spettatori tv per la prima diretta streaming, ieri sera, della striscia quotidiana #laculturanonsiferma, palinsesto di spettacoli organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli operatori culturali per creare un grande festival quotidiano a portata di mouse, tablet o cellulare, nel momento in cui si fronteggia l'emergenza Coronavirus. Sono stati circa 15mila gli spettatori su Facebook, YouTube e web (www.emiliaromagnacreativa.it) per il concerto jazz di Piero Odorici, cui si aggiungono coloro che hanno seguito la programmazione e lo streaming in diretta su Lepida Tv (canale 118 dt e 5118 Sky). Questa sera è in programma una nuiova diretta streaming, 'Garrincha Loves Casa Tua', con Lo Stato Sociale, kermesse con dieci artisti della casa discografica tra cui The Bluebeaters, Cimini, Extraliscio, mentre domani sarà in palinsesto il documentario premio Oscar 'Searching for Sugar Man', incentrato sulla figura del cantautore statunitense Sixto Rodriguez. (ANSA).