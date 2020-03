Coronavirus: allenamenti in casa, Bologna solidale

Solidarietà e allenamenti casalinghi: così il Bologna cerca di fronteggiare lo stop sancito a campionato e allenamenti. Lo staff tecnico ha assegnato ai calciatori compiti da svolgere a casa, con sedute di cardio-fitness. I rossoblù sono tutti chiusi nelle rispettive residenze bolognesi.

L'unico che fa eccezione è Sinisa Mihajlovic, rientrato in famiglia a Roma a inizio settimana. Intanto il club ha comunicato di aver messo le maglie di Orsolini e Palacio all'asta: un'asta che si concluderà venerdì 20 marzo alle 18 sulla piattaforma Charity Stars. I proventi saranno devoluti a Croce Rossa Italiana e agli Ospedale Sacco di Milani, San Matteo di Pavia e Spallanzani di Roma, mentre i calciatori stanno organizzando una raccolta fondi per aiutare concretamente le realtà sanitarie anche cittadine, impegnate in prima linea contro l'emergenza da Covid19. (ANSA).