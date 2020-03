Unioncamere, Emilia-Romagna 2/a per export nel 2019

Nel 2019 l'Emilia-Romagna si conferma terra di export. Per il secondo anno, la regione è seconda per quota delle esportazioni nazionali, con una percentuale del 13,9% preceduta dalla Lombardia con il 26,7% e seguita dal Veneto con il 13,5%. È quanto emerge dai dati Istat analizzati dalla Unioncamere regionale Tra gennaio e dicembre, viene evidenziato, le esportazioni sono salite a quasi 66.334 milioni di euro con un aumento del 4% sull'anno precedente. A trainare le vendite all'estero sono le industrie manifatturiere (+63%) grazie a un incremento di quasi 13 volte delle esportazioni del tabacco. In crescita del 9,2% le industrie dei mezzi di trasporto seguite da quelle della moda (+5,2%).

Quanto alle aree geografiche, crescono del 2,5% le esportazioni sui mercati europei, del 3,2% su quelli americani e del 14% sui quelli asiatici. Tra i singoli Paesi la Germania registra un +1,2%, la Francia un +2,7%, il Regno Unito un +6,7%, gli Usa un +5,1%, la Cina un +3,2%) e il Giappone un +86,9%.