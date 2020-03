Sindaco di Borgonovo: 'Esco dall'incubo del coronavirus'

"Sto uscendo da un incubo iniziato tre settimane fa, è stata un'esperienza terrificante. Adesso ho ancora 14 giorni di isolamento poi mi rifaranno il tampone e se risulta negativo potrò tornare finalmente a una vita normale". Pietro Mazzocchi, sindaco di Borgonovo Valtidone, primo amministratore piacentino a rimanere contagiato dal coronavirus, raggiunto telefonicamente racconta all'ANSA con voce ancora affaticata, ma piena di speranza, il suo viaggio di andata e ritorno nel coronavirus. L'8 marzo ha compiuto 59 anni in ospedale, a Castel San Giovanni.

"È cominciato tutto tre settimane fa, sembrava una normale influenza, poi la febbre è salita ed è iniziato un fortissimo e incessante mal di testa. Mi hanno ricoverato e in quei momenti pensi veramente di tutto. Ero segregato in una stanza, tra flebo e pastiglie, vedevo solo i medici. Quando sei in quelle condizioni anche poter andare in bagno da solo è una conquista".