Coronavirus: a Rimini appelli 'state a casa' con megafoni

I meno giovani ricorderanno le auto con gli altoparlanti che in passato, in periodo elettorale, invitavano, girando per la città, a votare quel partito o quell'altro. Ieri sera lungo le strade di Rimini - nella cui provincia proprio ieri si sono registrati 67 nuovi casi di positività al coronavirus - sono circolati veicoli della Protezione civile e dell'associazione Carabinieri, 'armati' di megafono per invitare i cittadini a restare a casa e a rispettare le misure adottate per fermare la diffusione del coronavirus.

Oltre alla presenza nelle strade dei veicoli con altoparlante, sono oltre 15.000 le chiamate che il Comune di Rimini sta inviando ha inviato in queste ore sui numeri fissi dei cittadini riminesi attraverso il sistema di allertamento automatico Alert System della Protezione civile, per informarli sulle prescrizioni impartite dal Governo e sulla necessità del loro rispetto.

A Rimini inoltre parchi cittadini chiusi da oggi fino al 3 aprile e sanificazione straordinaria della strade. Il sindaco Andrea Gnassi ha firmato l'ordinanza con cui viene disposto "il divieto di accesso a tutti i parchi e giardini pubblici comunali, in qualunque forma di assembramento e comportamento che costituisca violazione dell'obbligo di mantenere tra le persone una distanza di almeno un metro". La misura viene spiegato dall'Amministrazione riminese "ha lo scopo di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro così come disposto e raccomandato da tutti gli ultimi provvedimenti del Governo".

Dalla serata, inoltre, partirà il piano di sanificazione straordinaria delle strade: le macchine operatrici di Hera - che si occupa della pulizia delle vie - utilizzeranno una soluzione a base di ipoclorito così da bagnare il fondo stradale e igienizzarlo seguendo le indicazioni del Ministero. Oltre alle spazzatrici il prodotto disinfettante sarà utilizzato, dalle squadre della multiutility, anche negli interventi normalmente programmati nel cuore della città come piazza Cavour coi suoi portici e la vecchia pescheria. Si tratta, commenta l'assessore comunale all'Ambiente e Protezione Civile, Anna Montini di "un'opportunità che abbiamo voluto cogliere per non sprecare nessuna possibilità nella lotta contro il virus. Ringraziamo per questo la sensibilità dell'azienda - conclude - che ha dato prontamente il via alla fase operativa in questo momento d'emergenza".