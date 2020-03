Coronavirus: in E-R superati i 200 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - In Emilia-Romagna sono complessivamente 2.263 i casi di positività al Coronavirus, 316 in più rispetto all'aggiornamento di ieri. Sono 128 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i decessi sono passati dai 146 di ieri a 201, 55 in più.

I nuovi decessi registrati riguardano 21 residenti nella provincia di Parma, 14 residenti in quella di Piacenza, 7 in quella di Modena, 5 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Bologna, 2 in quella di Ravenna, uno in quella di Ferrara.

Salgono a 51 (ieri erano 43) le guarigioni, 49 delle quali riguardano persone "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 2 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.