F1: Australia;Vettel "Melbourne pista giusta per cominciare"

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La stagione di F1 comincia nel segno dell'ottimismo per Sebastian Vettel. In conferenza stampa alla vigilia del week end che si concluderà con gp d'Australia, prima prova del mondiale in una stagione che non si sa bene se proseguirà regolarmente vista la pandemia di coronavirus, il tedesco della Ferrari ha detto che "i test fatti a Barcellona non hanno tanti lati positivi, ma finalmente possiamo capire a che livello siamo. La macchina è un passo avanti ma è così per tutti. Dà migliori sensazione, ma conta il livello rispetto agli altri". Per Vettel quello di Melbourne "è il circuito giusto dove cominciare". (ANSA).