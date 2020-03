Coronavirus: Pro 14 rugby sospeso a tempo indeterminato

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Si ferma anche il rugby internazionale. Infatti la stagione corrente di Guinness Pro14, l'ex lega celtica a cui per l'Italia prendono parte Benetton Treviso e Zebre, è stata sospesa a causa del diffondersi del Covid-19.

In una nota, il Board del torneo viene spiegato che "Pro14 è una manifestazione internazionale, i viaggi oltre confine sono inevitabili e questo comporta delle situazioni uniche. I Governi dei paesi delle federazioni coinvolte nel torneo hanno già posto in essere chiare direttive e restrizioni circa attività pubbliche e, di conseguenza, la decisione di sospendere la competizione risulta appropriata. E' nel migliore interesse di tutti che in questo momento le partite non vengano disputate. La salute e la sicurezza di tutti i nostri giocatori, squadre, staff e tifosi è cruciale ed è nel miglior interesse di tutti che non si disputino partite in questo momento. La sospensione rimarrà oggetto di costante revisione". (ANSA).