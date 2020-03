A Bologna chiusi 32 parchi pubblici

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - Il sindaco di Bologna Virginio Merola chiude 32 parchi e giardini, mentre negli altri varrà il divieto di assembramento. Sarà vietato utilizzare in tutte le aree verdi pubbliche i giochi e l'impiantistica sportiva.

L'ordinanza è in vigore da domani, venerdì 13 marzo, fino al 3 aprile. Sono chiuse le strade all'interno dei Giardini Margherita e del Parco di Villa Angeletti, dove sono presenti parcheggi per auto e stalli motocicli e ciclomotori: è vietato transitare e parcheggiare.